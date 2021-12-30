الامارات | رسالة شكر من الاتحاد الدولي لـ «دبي البحري» على نجاح «إكس كات»

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من الاتحاد الدولي لـ «دبي البحري» على نجاح «إكس كات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر من الاتحاد الدولي «يو أي ام»، على النجاح الفني والتنظيمي لجائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «اكس كات»، الجولة الختامية من بطولة العالم 2021 التي استضافتها لؤلؤة الخليج خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري في شواطئ جميرا، بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

وقال بيان صحافي من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: «وجّه الأمين العام للاتحاد الدولي (يو أي ام) السويسري توماس كورث، رسالة لمجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة للحدث، يشكرهم فيها على حسن التنظيم والاستضافة التي امتدت ثلاثة أيام، والمكان المتميز في قلب الواجهة البحرية لإمارة دبي في شاطئ الشروق، والذي احتضن مقر وقرية الفرق واللجان والزوارق المشاركة».

وجاء في البيان: «ثمن الاتحاد الدولي (يو أي ام) جهود النادي في تنظيم ليلة الأبطال وحفل ختام الموسم وبطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات)، والتي تعد خاتمة نشاط الاتحاد الدولي».

الجدير بالذكر أن الحدث الكبير شهد تتويج زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، بطلاً للعالم للمرة الأولى في ضوء نتائج السباقات التي أقيمت في الجولة الختامية.

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