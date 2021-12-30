الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داموتا

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب فريق الإمارات، المقيم البرازيلي أليسون داموتا، سيظهر الفترة المقبلة مع المدرب المصري أيمن الرمادي، بعد قرار المدرب المغربي السابق عدم الاعتماد عليه رغم تألقه في بداية الدوري دون سبب مقنع.

مكالمات

تساءلت الجماهير وهي تتابع لقطات وصول لاعبي فريقها إلى الملعب، قبل خوض مباراة مهمة في الدوري، وهم يجرون مكالمات عبر الهاتف المحمول، عن غياب دور الإداريين في كيفية فرض التركيز والاهتمام باللاعبين قبل خوض المباريات المهمة وإبعادهم عن وسائل التواصل قبل فترة كافية من المواجهات المهمة.

«تيفو»

أعلن حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، عن أنهم كلاعبين هم من سيتولون تنفيذ «التيفو» الذي سيرفع في مباراة عجمان اليوم، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «التيفو هذه المرة علينا».

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