شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ محمد عودة فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عودة، المدير الفني الجديد لفريق المقاولون، على بعض الأسماء في جهازه الفني لقيادة الفريق بعد تولى مسئولية المقاولون خلفا لعماد النحاس الذي رحل عن المقاولون لسوء النتائج.

واتفق عودة على تواجد طلعت محرم في منصب المدرب العام، ومحمد يونس مدربا لحراس المرمى، وممدوح عبد الحي مدربا مساعدا، على أن يتم الإتفاق على باقي أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة.