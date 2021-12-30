شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مهدد بفقدان 8 لاعبين فى كأس العالم للأندية بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مهددا بفقدان 8 لاعبين فى بداية مشواره فى كأس العالم للأندية الذى سيقام فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير على الأراضى الإماراتية بسبب أمم أفريقيا.

وانضم 8 لاعبين من فريق النادى الأهلى إلى قوائم منتخباتهم النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون من الفترة 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير المقبل، مما يعنى أن الأهلى مهدد بفقدان أى لاعب يصل منتخب بلاده إلى نصف نهائى البطولة أو النهائي.

وجاءت قائمة اللاعبين المهددين بالتواجد مع الأهلى فى كأس العالم للأندية كالتالى: سداسى المنتخب الوطنى محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف، بالإضافة إلىعلى معلول المتواجد مع منتخب تونس، وأليو ديانج المتواجد فى قائمة منتخب مالى.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.

وكانت قرعة مونديال الأندية قد أجريت في مدينة زيورخ السويسرية، وأسفرت عن مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي، حيث تقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من فبراير القادم.

ويصطدم الأهلى بمواجهة نارية حال تأهله للدور نصف النهائى من مونديال الأندية، حيث أسفرت القرعة عن ملاقاة المارد الأحمر مع بالميراس البرازيلى بطل كأس ليبرتادوريس.