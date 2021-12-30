شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أجانب الاتحاد السكندرى عن مران الفريق اليوم استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب أجانب نادى الاتحاد السكندرى الخمسة عن مران الفريق اليوم الأربعاء، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المقرر لها في الفترة المقبلة، بسبب توقف الدورى لمشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وخاض نادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم تحت قيادة حسام حسن، بعد العودة من فترة راحة لمدة 4 أيام بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وشهد التدريب غياب أجانب الاتحاد الخمسة، حيث لم يحضر الجامايكى دايمون لوى التدريب على الرغم من تواجده في مصر وعدم السفر إلى بلاده، بالإضافة إلى الثلاثى مابولولو وبواتنج ومورو الذين طلبوا مد فترة الإجازة للاحتفال بأعياد الكريسماس في بلادهم وهو الأمر الذى وافق عليه إبراهيم حسن مدير الكرة، بالإضافة إلى سعيدو سيمبورى الذى انضم إلى منتخب بلاده للاستعداد لأمم أفريقيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 12 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.