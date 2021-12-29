شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 29/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 29/ 12/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، مصطفى فتحى مطلوب فى الخليج.. وكارتيرون يتمسك باستمرار اللاعب، وبن شرقي وأوناجم يسافران للمغرب إجازة حتى 5 يناير.

بن شرقي وأوناجم يسافران للمغرب إجازة حتى 5 يناير

غادر القاهرة الثنائى المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول بالزمالك متجهين إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل

كارتيرون يغادر القاهرة لقضاء إجازة لمدة أسبوع

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول سيغادر القاهرة اليوم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما. مصطفى فتحى مطلوب فى الخليج.. وكارتيرون يتمسك باستمرار اللاعب تلقي مصطفي فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك، عدد من العروض الخليجية خلال الفترة الحالية، من أجل الانتقال لها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

اجتماعات مكثفة بين أمير مرتضى وكارتيرون لبحث بدائل معسكر الإمارات

يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، جلسات مكثفة مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لبحث البدائل لمعسكر الامارات بعد إلغائه بشكل رسمي .

مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا.. مدرب ساجرادا: عدم الخوف سلاحنا للتأهل

تحدث روكي سابيري، المدير الفني لفريق ساجرادا إسبيرانزا الأنجولى، عن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2021/2022.

منتخب الشباب يضم 3 لاعبين من فريق 2003 بالزمالك