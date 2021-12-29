شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: السولية قد يشارك فى مباراة نيجيريا بأمم أفريقيا بنسبة 70 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أن عمرو السولية قد يلحق بمباراة الفراعنة الأولى أمام نيجيريا المقرر لها يوم 11 يناير المقبل في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بنسبة 70 % بعد إصابته بتمزق في السمانة خلال تواجده مع الأهلي في السوبر الأفريقي.

ويؤدي منتخب مصر تدريبين مغلقين غد وبعد غد من خلال معسكر مفتوح، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.