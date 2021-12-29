شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة الفوز على الطلائع غدا.. وجلسة بين وليد عرفات وأحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وليد عرفات رئيس نادى سموحة، صرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش للاعبين غد الخميس بقيمة 10 آلاف لكل لاعب، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة الدورى.

ويعقد وليد عرفات جلسة خاصة مع أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة، لمناقشته في احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الفريق ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى في جدول الدورى.

وحقق نادى سموحة فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد حليمو في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة قفز سموحة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف.