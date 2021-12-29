شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دوريات يشكلون قوام منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. أبرزها البريميرليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل.

وضم البرتغالى كيروش 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا من 13 ناديا مقسمة ما بين 5 أندية أوروبية وواحد آسيوى و7 أندية أفريقية.

وجاءت قائمة الدوريات التي تضم لاعبين في قائمة المنتخب كالتالى..

19 لاعبا من الدورى المصرى هم: محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف، محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، عبد الله السعيد، رمضان صبحى، عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، محمود جاد، محمد صبحى، مهند لاشين.

3 لاعبين من الدورى الإنجليزى: محمد صلاح "ليفربول"، محمد الننى "أرسنال"، تريزيجيه "أستون فيلا".

لاعب من الدورى الألماني: عمر مرموش "فولفسبورج"

لاعب من الدورى التركى: مصطفى محمد "جالاتا سراى"

لاعب من الدورى السعودى: أحمد حجازى "اتحاد جدة"

وشهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تسضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعبا وهم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى " أفشة "، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.