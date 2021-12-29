شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتفى بانجازاته فى 2021: لا يمكن للكلمات أن تصف هذا الفصل من مسيرتى المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن شعوره بالفخر بانجازاته فى عام 2021، الذى قارب على الانتهاء، وقال :"أنا فخور بإنجازاتي هذا العام الماضى، لا يمكن للكلمات أن تصف بالكامل هذا الفصل بالذات من مسيرتى المهنية".

وقال موسيمانى فى منشور عبر حسابه الرسمى بانستجرام:"لقد قدمنا ​​كل ما لدينا في كل منعطف، وواجهنا كل عقبة وجهاً لوجه، وتعلمنا بعض الدروس الصعبة وخرجنا أقوى، لقد تحدنا الوضع الراهن بينما نغير المفاهيم وحققنا نتائج وتجاوزنا التوقعات ... وأكثر من ذلك بكثير".



موسيمانى

وتابع :"إن الحصول على لقب أفضل مدرب فريق، لأفضل فريق رجال لهذا العام هو اعتراف لا أستخف به. أشكرك على هذا، أنا فخور بإنجازاتي هذا العام الماضى، لا يمكن للكلمات أن تصف بالكامل هذا الفصل بالذات من مسيرتي المهنية، أن تكون قد شاهدت الفريق يحقق إنجازاً قياسياً بتسجيله 120 هدفاً في مختلف مسابقات 2021، وهو الأول للأهلي والمنتخب المصري".

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعرب عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل مدرب فى أفريقيا، وفقاً للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "فخور باستلام هذه الجائزة، شكرا للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء على هذه الجائزة، وشكرا لجهازى فى النادي الأهلي، واللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير".