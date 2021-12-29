شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي لليد يٌعلن إقامة كأس الأمم في يونيو وإعادة القرعة بوجود الجزائر وزامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بيانًا صحفيًا، بشأن إقامة النسخة الخامسة والعشرين من كأس الأمم الأفريقية للرجال، والتي كان مقررًا لها من 13 إلى 23 يناير 2022 بالمغرب.

وذكر الاتحاد الأفريقي في بيانه أن البطولة تم تأجيلها لقتام في الفترة من 22 يونيو إلى 2 يوايو 2022، ولم يؤكد الاتحاد الأفريقي في بيانه إقامة البطولة في المغرب، بينما أكد على إعادة القرعة في وقت لاحق.

وجاء نص بيان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على النحو التالي:

"في 8 ديسمبر 2021 ، نظم الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عن طريق الفيديو، من مكتبه الرئيسي في أبيدجان (كوت ديفوار)، قرعة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال، والمخطط لها مبدئيًا في الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022 في المغرب.

بعد القرعة المذكورة، سجلت أمانة الاتحاد الأفريقي طلبين للإلغاء، من الجزائر وزامبيا.

في ضوء أهمية الدفوع المقدمة، ومن أجل فهم أفضل للوضع، علق الاتحاد الأفريقي لكرة اليد نتائج القرعة وأرجأ المنافسة إلى موعد لاحق.

بعد الفحص ، أرسلت اللجنة التنفيذية المطالب المذكورة إلى مجلس الإدارة، الذي اعتمد القرارات التالية:

أولا: إعادة قرعة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للرجال، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد لاحقًا.

ثانيا: لقيت المطالب الواردة من زامبيا والجزائر استجابة إيجابية.

ثالثا: فحص حالات الدول الأخرى التي أعربت عن رغبتها في المشاركة، وإمكانية مراعاة تلك الطلبات المختلفة.

رابعا: تم تأجيل كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو 2022.