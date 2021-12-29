الاتحاد الأفريقي لليد يقرر إقامة كأس الأمم يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إقامة النسخة الـ25 من كأس أمم افريقيا في الفترة من 22 يونيو المقبل إلى 2 يوليو 2022، بعد أن كان مقرر خوضها في يناير المقبل بالمغرب، قبل أن يتم إلغاءها.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بيانا عبر موقعه الرسمي يّعلن فيه إقامة البطولة في يونيو المقبل، كما قرر الاتحاد إعادة القرعة، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للقرعة في وقت لاحق.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد قرر اعادة القرعة في وقت سابق، قبل أن يقرر إلغاء النسخة الـ25 من البطولة، التي كان مقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل 2022 بالمغرب.

وجاء بيان الاتحاد الافريقي الذي نشر عبر موقعه الرسمي كالتالي:

"في 8 ديسمبر 2021 ، نظم الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عن طريق الفيديو، من مكتبه الرئيسي في أبيدجان (كوت ديفوار)، قرعة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال، والمخطط لها مبدئيًا في الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022 في المغرب.

بعد القرعة المذكورة، سجلت أمانة الاتحاد الأفريقي طلبين للإلغاء، من الجزائر وزامبيا.

في ضوء أهمية الدفوع المقدمة، ومن أجل فهم أفضل للوضع، علق الاتحاد الأفريقي لكرة اليد نتائج القرعة وأرجأ المنافسة إلى موعد لاحق.

بعد الفحص ، أرسلت اللجنة التنفيذية المطالب المذكورة إلى مجلس الإدارة، الذي اعتمد القرارات التالية:

أولا: إعادة قرعة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للرجال، وسيتم الإعلان عن التاريخ الجديد لاحقًا.

ثانيا: لقيت المطالب الواردة من زامبيا والجزائر استجابة إيجابية.

ثالثا: فحص حالات الدول الأخرى التي أعربت عن رغبتها في المشاركة، وإمكانية مراعاة تلك الطلبات المختلفة.

رابعا: تم تأجيل كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين للكبار للرجال لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو 2022.

ويعد منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على تونس في نهائي النسخة الماضية من البطولة.