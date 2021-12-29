خاص.. أول تعليق من مروان حمدي بعد استبعاده من قائمة المنتخب بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مروان حمدي مهاجم فريق سموحة أنه يحترم قرار الجهاز الفني بقيادة كيروش بأستبعاده من القائمة النهائية لكأس امم افريقيا بالكاميرون.

وقال مروان في تصريحات لمصراوي إنه سيكون أول مشجع للمنتخب وزملائه في البطولة متمنيا أن يفوز بها الفراعنة.

وأضاف أن استبعاده يمنحه الطموح والدافع للتألق مع فريقه في الفترة المقبلة والعودة مرة أخرى لصفوف المنتخب.

وتابع أنه سيبذل كل جهده للتواجد مع المنتخب في كأس العالم المقبلة بقطر 2022.

وأتم أنه في الفترة الحالية: "(قافل على نفسي) ومركز جدا في التدريبات مع الفريق لتقديم مستوى أفضل".