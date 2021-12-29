منافس مصر.. نيجيريا تتعاقد مع المدير الفني الأسبق للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، عن التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للأهلي من أجل قيادة الفريق، على أن يبدأ مهام عمله عقب نهائيات أمم إفريقيا.

ويقع المنتخب النيجيري مع نظيره المصري في مجموعة واحدة في أمم إفريقيا، وإلى جانب ذلك فهو مرشح محتمل لمواجهة مصر في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الاتحاد النيجيري في بيانه عقب اجتماع عقده اليوم الأربعاء: "بعد دراسة متأنية للمذكرة التي قدمها رئيس اللجنة الفرعية التقنية والتطويرية، أقرت اللجنة التنفيذية اقتراحًا بتعيين السيد جوزيه بيسيرو مدربًا جديدًا لفريق سوبر إيجلز، بعد انتهاء العلاقة مع السيد جيرنوت روهر".

وتابع: "ومع ذلك، قررت اللجنة أن السيد أوجستين إيجوافوين، الذي عين مدربًا مؤقتًا، سيقود سوبر إيجلز إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون حيث يلعب السيد بيسيرو دور المراقب فقط."

وأضاف: "تم الاتفاق بالإجماع على أن كأس الأمم الأفريقية هي وسيلة جيدة للسيد بيسيرو لبدء علاقة عمل مع السيد إيجوافوين، الذي سيعود إلى دوره كمدير تقني (ومن ثم الرئيس المباشر للسيد بيسيرو)".

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في 9 يناير المقبل، ويلعب المنتخب المصري أول مباراة أمام نيجيريا 11 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الرابعة.