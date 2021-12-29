أحمد ياسين لمصراوي: الاستبعاد من أمم إفريقيا يمنحني مزيد من الطموح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر في بطولة أمم افريقيا المقبلة، مشيرا إلى أن استبعاده من القائمة يمنحه مزيد من الطموح.

وقال ياسين في تصريحاته لمصراوي إنه كان له شرف التواجد في القائمة المبدئية وهذا يمثل له أشياء إيجابية كبيرة.

وأضاف أنه شارك مع المنتخب في كأس العرب وهذا شيء يعتز به في مشواره الكروي لان تمثيل منتخب مصر شيء في غاية الأهمية لأي لاعب.

وأردف أنه كان يتمنى التواجد في القائمة النهائية ولكنه يحترم وجهه نظر كيروش المدير الفني للفراعنة.

وأوضح أن استبعاده من أمم إفريقيا يعطي له الدافع والطموح للتواجد في القائمة الأساسية بكأس العالم المقبلة في قطر 2022.

وأتم أنه يتمنى الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة ومصيره بيد إدارة البنك الأهلي الذي يكن لها كل التقدير والاحترام في مساهمتهم في ما وصل له .