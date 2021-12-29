يوم الرباعيات ..ناشئو الأهلي يهزمان الزمالك والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

واصل قطاع الناشئين بالأهلي انتصاراته اليوم الأربعاء، بالفوز بنتائج كبيرة بعد أن حقق فريق مواليد 2007 الفوز برباعية نظيفة علي حساب مضيفه الزمالك في المباراة التي جرت بملعب الأخير في ميت عقبة.

تقدم الأهلي بثنائية في الشوط الأول عن طريق مصطفى بهجت، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، قبل أن يسجل مصطفى بهجت الهدف الثاني في الدقيقة ١٣، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٢ - صفر.

وفي الشوط الثاني أضاف البديل زيدان ناجح الهدف الثالث للأهلي من أول لمسة، في الدقيقة ٦٦، قبل أن يضيف مصطفى بهجت الهدف الثالث له والرابع للأهلي في الدقيقة ٧٥، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٤ - صفر.

بهذا الفوز رفع أهلي 2007 رصيده إلى ٣٥ نقطة، من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على كل من الشرقية للدخان بسبعة أهداف دون رد، وعلى غزل المحلة بستة أهداف دون رد، وعلى إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى المقاولون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وعلى الإسماعيلي بثنائية نظيفة، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وخسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وفاز على وادي دجلة برباعية نظيفة، وخسر أمام بيراميدز بثنائية نظيفة، وفاز على سيراميكا بهدفين لهدف، وعلى مصر للمقاصة برباعية مقابل هدف، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة برباعية نظيفة، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا، وفاز على الزمالك برباعية نظيفة، مسجلًا ٤٤ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

كما نجح فريق مواليد 2008 في الفوز علي المقاولون العرب برباعية نظيفة أيضاً في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٥ من بطولة دوري منطقة القاهرة، والأخيرة من الدور الأول.