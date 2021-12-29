غزل المحلة لـ"الخليج 365": ما حدث من المقاولون "سقطة".. وعودة لن يرحل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد علي العباسي رئيس نادي غزل المحلة أن محمد عودة المدير الفني للفريق مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله نهائيا خلال الفترة الجارية.

وقال العباسي في تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك اجتماع وقع مع محمد عودة وطلب خلاله فسخ التعاقد لتدريب المقاولون بعد أن تفاوضوا معه بصفته من ابناء النادي ولكن تم الرفض نهائيا.

وأضاف العباسي أن كل ما تردد بشأن فسخ التعاقد مع عودة أو رحيله أمر عار تماما من الصحة، نافيا أن يكون مدرب فريقه قام بدفع الشرط الجزائي ومستمر معنا.

ووجه العباسي اللوم إلى المقاولون العرب بالتفاوض مع محمد عودة لتدريب الفريق وهو على ذمة نادي أخر ، مؤكدا انها سقطة كبيرة من النادي الآخر.

وأشار إلى أن محمد عودة أقسم بأنه لم يدل بأي تصريحات للاعلام بشأن رحيله عن النادي وتدريبه للمقاولون.