شكرا لقرائتكم خبر هدافو الموسم الماضي «إجازة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد انتهاء الجولة الـ14من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبقاء لقاءين مؤجلين بين الهلال والاتحاد، والفتح والفيصلي، غاب عدد من هدافي الموسم الماضي عن المزاحمة بقائمة الهدافين لهذا الموسم.

فقد اختفى مهاجم الحزم كارلوس ستراندبيرغ عن التهديف ولم يسجل سوى هدف وحيد بعد أن شارك في 13 لقاء، بينما سجل في نفس التوقيت الموسم الماضي عندما كان معارا لنادي أبها، 10 أهداف.

كما هو الحال لمهاجم الباطن فاييو أبرو الذي استطاع الموسم الماضي بعد الجولة الـ 14، تسجيل 9 أهداف، بينما لم يسجل في الموسم الحالي سوى هدفين.

وشهد الموسم الحالي ابتعاد مهاجم الأهلي عمر السومة عن قائمة الهدافين بعد أن سجل فقط 3 أهداف فقط خلال 11 مباراة شارك فيها، فيما بلغت أهدافه في ذات التوقيت الموسم الماضي، 8 أهداف.

في المقابل، حافظ مهاجم ضمك إيميليو زيلايا على الرقم ذاته الموسم الماضي والحالي، حيث سجل 8 أهداف بعد انتهاء الجولة الـ14 كما هو الحالي لمهاجم الهلال بافيتيمبي قوميز ومهاجم الاتحاد رومارينهو بتسجيل كل منهما 8 أهداف في الموسمين.

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