5 أندية عانقت السوبر السعودي

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ويقام كأس السوبر السعودي للعام الثاني على التوالي تحت اسم: كأس بيرين للسوبر السعودي، وذلك بعد اتفاقية الرعاية التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم مع شركة مياه بيرين في يناير الماضي، وقبل أسابيع قليلة من نسخة الموسم الماضي التي جمعت الهلال مع النصر.
وأكمل السوبر في المواسم الأخيرة مثلث المسابقات المحلية على مستوى الأندية المحترفة بعد كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انطلقت المسابقة للمرة الأولى عام 2013 عندما التقى الفتح، بطل الدوري، مع الاتحاد، بطل كأس الملك، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، حيث فاز الفتح بأول لقب.
في النسخة الثانية من البطولة كان استاد الملك فهد الدولي بالرياض شاهدا على تتويج النصر.
وشهدت النسخة الثالثة حدثا هو الأول في تاريخ الكرة السعودية بإقامة مباراة كأس السوبر خارج المملكة، حيث احتضنت العاصمة البريطانية لندن المباراة بين النصر، بطل الدوري، والهلال، بطل كأس الملك، وتوج الهلال باللقب.
وعادت لندن لتستضيف السوبر الثاني على التوالي في النسخة الرابعة بين فريقي الأهلي، بطل الدوري والكأس، والهلال، بطل كأس ولي العهد، وانتهت بتتويج الأهلي.
وللمرة الثالثة على التوالي استضافت لندن النسخة الخامسة والتي جمعت الهلال، بطل الدوري، والاتحاد، بطل كأس الملك، على ملعب «لوفتس روود» بالعاصمة البريطانية لندن، والتي توج فيها فريق الهلال للمرة الثانية بفوزه بنتيجة 2-1.
وعادت البطولة في نسختيها السادسة والسابعة إلى المملكة، وتحديدا بملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة والملك فهد الدولي، ففي الأولى التقى النصر، بطل الدوري، بالتعاون، بطل كأس الملك، وتوج باللقب، كما حافظ النصر على لقبه في النسخة السابعة بفوزه على الهلال.
سجل أبطال كأس السوبر
- الفتح 2013: الفتح، بطل الدوري، مع الاتحاد، بطل كأس الملك، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وفاز الفتح 3/ 2 ليتوج بأول لقب
- الشباب 2014: شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض مواجهة النصر، بطل الدوري، والشباب، بطل كأس الملك، وفاز الشباب بركلات الترجيح
- الهلال 2015: أقيم السوبر في العاصمة البريطانية لندن وجمع بين النصر، بطل الدوري، والهلال، بطل كأس الملك، على ملعب لوفتس روود،، وتوج الهلال عقب فوزه 1/ 0
- الأهلي 2016: جرى في لندن للمرة الثانية على التوالي لكن بملعب كرافن كوتيغ، وجمع بين الأهلي، بطل الدوري والكأس، والهلال، بطل كأس ولي العهد، وحسمه الأهلي بركلات الترجيح
- الهلال 2018: أقيمت هذه النسخة أيضا في لندن بين الهلال، بطل الدوري، والاتحاد، بطل الكأس، على ملعب لوفتس روود وتوج الهلال بعد أن فاز 2/ 1
- النصر 2019: جرت المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وجمعت بين النصر، بطل الدوري، والتعاون، بطل كأس الملك، وتوج النصر بعد فوزه بركلات الترجيح.
- النصر 2020: أقيمت المباراة باستاد الملك فهد الدولي وجمعت بين الهلال والنصر وانتهت لمصلحة الأخير 3/ 0
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