«نيوم» شريك و«البحر الأحمر للتطوير» راع للسوبر الإسباني

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وستنطلق البطولة في 12 يناير بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يتواجه أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو يوم 13 يناير.
يذكر أن المملكة استضافت كأس السوبر الإسباني في المدة بين 8 و12 يناير 2020م في محافظة جدة، وكان من نصيب ريال مدريد بعد أن تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا نظرا لظروف جائحة كورونا، قبل أن تعود مجددا إلى المملكة.
يشار إلى أن استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية التي تندرج تحت برنامج «جودة الحياة» أحد برامج رؤية المملكة 2030.
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