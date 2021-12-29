شكرا لقرائتكم خبر «نيوم» شريك و«البحر الأحمر للتطوير» راع للسوبر الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الرياضة أمس أن شركة «نيوم» ستكون شريكا أساسيا، فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعيا رئيسا لبطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في المملكة للمرة الثانية خلال المدة من 16-12 يناير 2022م، ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية ريال مدريد ، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو، بنظام المربع الذهبي، حيث ستقام المباريات الإقصائية يومي 12 و13 يناير، على أن يقام النهائي في 16 يناير.

وستنطلق البطولة في 12 يناير بمواجهة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يتواجه أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو يوم 13 يناير.

يذكر أن المملكة استضافت كأس السوبر الإسباني في المدة بين 8 و12 يناير 2020م في محافظة جدة، وكان من نصيب ريال مدريد بعد أن تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا نظرا لظروف جائحة كورونا، قبل أن تعود مجددا إلى المملكة.

يشار إلى أن استضافة المملكة لمنافسات كأس السوبر الإسباني تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية التي تندرج تحت برنامج «جودة الحياة» أحد برامج رؤية المملكة 2030.