شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوشر يجدد طلبه بالحصول على "إيبوكا"..وإنبى يطلب 3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادى إنبى 3 مليون دولار للاستغناء عن خدمات النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى في الانتقالات الشتوية القادمة خصوصا بعد التألق اللافت للنظر الذى ظهر عليه اللاعب وخطفه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار في الدورى المصرى.

واستطلع مسئولو إنبى رأى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى حول الاستغناء عن اللاعب في انتقالات يناير الذى أكد لهم حاجته لجهود القاطرة النيجيرية لما يمثله من إضافة كبيرة للخط الأمامى للفريق البترولى ولكن أكد لهم في نفس الوقت أنه لا يمانع رحيله حال وصول عرض مناسب له وتعويضه بمهاجم سوبر.

وجدد نادي فيوتشر طلبه بالتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا، بعدما أبدى على ماهر المدير الفني لنادي فيوتشر رغبته في ضم اللاعب لإعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية، و تحدث مسئولو نادي فيوتشر مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، والذي أبدى موافقته للانتقال إليهم بشرط موافقة إنبي على رحيله.

ويتمنى مسئولو نادى فيوتشر تعويض العجز الذي ضرب الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة بعد إصابة مهاجم الفريق الأول مروان محسن بكسر في القدم سيغيب على إثرها مدة كبيرة، ومن المتوقع أن تدخل إدارة فيوتشر في مفاوضات رسمية مع إنبي خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على موافقة إيبوكا.