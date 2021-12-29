شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تختار أشرف بن شرقى لاعب الأسبوع في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار جمهور رابطة الأندية المحترفة على المغربى أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك، ليكون أفضل لاعب فى الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، بفضل المستوى الذي قدمه اللاعب في مباراة فريقه الأخيرة ضد غزل المحلة وتسجيل هدفين خلال المباراة.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على موقع "تويتر"، صورة لأشرف بن شرقى معلقا عليها: "باختيار الجمهور، المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك هو لاعب الأسبوع".

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ8 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت أهداف فريق الزمالك عن طريق مصطفى فتحى في الدقيقة 35، وبعد دقيقة عزز المغربى أشرف بن شرقى بالهدف الثانى لفريقه بمرمى غزل المحلة، وفي الشوط الثاني أحرز محمد أوناجم الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم اختتم أشرف بن شرقى سلسلة الأهداف محرزا الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة مؤقتا في حين الانتهاء من مباريات الجولة، بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 10 محتلا المركز العاشر.