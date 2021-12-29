شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يفاوض مدرب كندى لتدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دخل اتحاد كرة السلة فى مفاوضات مع المدرب الكندى " روبى " لتدريب المنتخب الوطنى رجال خلال الفترة المقبلة ، فى ظل أجندة البطولات الدولية التى يشارك فيها فراعنة السلة.

وجاء التفاوض مع المدرب الكندى بعد فشل المفاوضات مع المدرب الأمريكى الذى تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل دون اتخاذ خطوة جادة لاتمام التعاقد في ظل تأخر وصل موافقة وزارة الرياضة على توليه المهمة .

كان اتحاد السلة قد استقر على التعاقد مع المدرب الأمريكى ويليام فديت، بعد دراسة السيرة الذاتية لأكثر من مدرب، إلا أن الأمريكى ويليام فويت هو الذى اقترب بشدة من المهمة، حيث سبق له تدريب منتخب نيجيريا و حقق معهم بطولة أفريقيا.

وانتظر اتحاد السلة موافقة وزارة الشباب والرياضة لإتمام التعاقد مع المدرب، و بدء مهمته مع المنتخب الا أن وصول الموافقة قد تأخر وفشل التعاقد معه ، ليتم الدخول في مفاوضات مع مدرب من كندا