شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يودع عماد النحاس باحتفالية بعد قبول استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على إقامة احتفالية لتوجيه الشكر إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتكريمه وجهازه المعاون على الفترة الجيدة التي تولى فيها القيادة الفنية للفريق وما تحقق بها من نتائج رائعة.

وتواجد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي في التدريب الأخير لعماد النحاس مع الفريق اليوم وعقد جلسة بحضور كافة أفراد الجهاز واللاعبين وقام بإحضار تورتة للاحتفاء بالمدير الفني متمنيا له التوفيق في تجاربه المقبلة ومشيدا باحترافيته وامكاناته الفنية وسماته الاخلاقية الرائعة.

وأكد مجلس الإدارة أن عماد النحاس اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق وتمسك بقراره وعقد مجلس الإدارة اجتماعا وتم عقد جلسة بين محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة مع المدير الفني واستمع فتحي لوجهة نظر النحاس واحترم رغبته بعدم الاستمرار والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وعضو مجلس الإدارة إن النادي سيعلن خلال ساعات عن المدير الفني الجديد للفريق .