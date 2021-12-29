شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة : رفضنا رحيل «عودة» ونتمسك بتولية قيادة الفريق مع تقديم كل الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك نادى المحلة ببقاء محمد عودة المدير الفني للفريق، رافضا طلب المدرب بفسخ التعاقد و الرحيل عن قيادة الفلاحين لتدريب المقاولون العرب بعد فسخ الذئاب تعاقده مع عماد النحاس الساعات الماضية.

وعقد علي العباسي رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة، جلسة مع محمد عودة، لمعرفة أسباب طلب رحيله عن الفريق، خاصة وأنه يقدم مستوي جيد مع الفريق خاصة بعد تقديم الدعم له بعد تلقيه الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف دون رد .

وقال رئيس شركة الكرة بالمحلة، إن النادي يتمسك بمحمد عودة في قيادة الفريق، ولن يتخلي عنه، خاصة وأنه يقدم عروض جيدة مع الفريق في بطولة الدوري المصري.

وتابع:« أن إدارة النادي طلبت من عودة خطة في الوقت الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق، والمراكز التي تحتاج لتدعيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمواصلة النتائج الجيدة في الدوري.

وتنتظر إدارة غزل المحلة عدول محمد عودة عن قراره بالرحيل عن الفريق وتقديم الخطة المطلوبة من أجل تدعيم صفوف الفلاحين خلال فترة التوقف الدولي وإتمام الصفقات المطلوبة في فترة الانتقالات الشتوية .

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر في أثنين.