شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة مديرا فنيا للمقاولون بعد فسخ تعاقده مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد عودة عقود تدريب المقاولون العرب وذلك عقب فسخ تعاقده مع غزل المحلة مستغلا الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 370 ألف جنية ليعود مجددا إلى قلعة ذئاب الجبل في مقعد الرجل الأول.

وكان المقاولون العرب قد قبل استقالة عماد النحاس أمس الثلاثاء بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وغياب التوفيق.