شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة مديرا فنيا للمقاولون بعد فسخ تعاقده مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقع محمد عودة عقود تدريب المقاولون العرب وذلك عقب فسخ تعاقده مع غزل المحلة مستغلا الشرط الجزائي الذي يقدر بـ 370 ألف جنية ليعود مجددا إلى قلعة ذئاب الجبل في مقعد الرجل الأول.
وكان المقاولون العرب قد قبل استقالة عماد النحاس أمس الثلاثاء بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وغياب التوفيق.
وكشف مصدر داخل نادي المقاولون العرب كواليس استقالة عماد النحاس من تدريب ذئاب الجبل خلال فترة توقف الدوري الحالية، وتمسكه بالرحيل بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" إن النحاس تقدم باستقالته أول أمس عقب مران الفريق بسبب غياب التوفيق، وكان ينتظر الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وخاض الفريق المران بشكل طبيعي قبل مغادرة النادي.
وأوضح المصدر أنه تم قبول الاستقالة مساء الثلاثاء بعد اجتماع مجلس الإدارة لتنتهي علاقة النحاس بالمقاولون بعد فترة طويلة لأكثر من ثلاث سنوات في قيادة ذئاب الجبل.
وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018 / 2019، لينهى الدورى فى المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك، ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم قبل الماضي 2019/2020.
وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 108 مباريات، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، بينما خسر في 38 لقاء آخر.