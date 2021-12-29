شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر.. كيروش يختار 6 محترفين و6 أهلاوية و6 زملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل.

واختار البرتغالى كيروش 6 لاعبين محترفين، بجانب 6 لاعبين من النادى الأهلى ومثلهم من الزمالك ولاعبين من بيراميدز ومثلهما من فيوتشر ولاعب من كل من فاركو وطلائع الجيش وإنبى.

وجاءت اختيارات كيروش كالتالى:

6 لاعبين محترفين هم: أحمد حجازى، محمد الننى، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش

6 لاعبين من الأهلى هم: محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف

6 لاعبين من الزمالك هم: محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور

بيراميدز: عبد الله السعيد، رمضان صبحى

فيوتشر: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم

محمود جاد "إنبى"، محمد صبحى "فاركو"، مهند لاشين "طلائع الجيش"

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2022 التى تسضيفها الكاميرون استبعاد 15 لاعبا وهم: محمد فوزى، أحمد ياسين، محمد فتح الله "كماتشو"، مروان حمدى، مروان داود، مصطفى فتحى، محمد مجدى " أفشة "، محمد حمدى، أحمد ياسر ريان، أحمد حسن كوكا، أحمد رفعت، إبراهيم عادل، محمد هانى، أحمد رمضان بيكهام وعماد نبيل دونجا.