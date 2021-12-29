مصدر لمصراوي: أجايى يدرس عروض من مصر والخليج وأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يدرس جونيور أجايى لاعب الأهلي السابق، العروض المتاحة أمامه في الفترة الحالية بعدما فسخ عقده مع بطل إفريقيا قبل أيام قليلة.

وأوضح مصدر في تصريحاته لمصراوي أن اللاعب يمتلك في الوقت الحالي عدة عروض من أندية راغبة في الحصول على خدماته خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يحق لجونيور أجايى اللعب لأي نادي في الوقت الحالي إلا عندما يتم فتح باب الانتقالات في الاتحاد المحلي الذي سوف يوقع له، لذالك اختار التمهل قبل اتخاذ القرار.

ويمتلك أجايى عرضا من أحد الأندية المصرية، لا يرغب في حسم موقفه منه قبل دراسة الموقف بالكامل، خاصة أنه حريص على بقاء العلاقة الطيبة مع جماهير النادي الأهلي.

ويدرس اللاعب أيضًا عروضا من ناد إماراتي، وآخر سعودي، مع وجود فرصة للانتقال إلى أوروبا سواء من خلال الدوري التركي، أو الروسي.

ونفى المصدر ذاته أن يكون هناك تفاوض مع نادي الترجي التونسي، معتبرًا أن فكرة العودة إلى تونس ليست من بين اهتمامات اللاعب في الوقت الحالي.

وفسخ جونيور أجايى عقده مع الأهلي في ديسمبر الجاري، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق ووضعه في قائمة الانتظار في سبيل قيد الأجانب الجدد بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني.

وحاول الأهلي بيع اللاعب في الصيف الماضي لنادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، لكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل مع اللاعب والمحيطين به على مستوى العمل، ليظل الأمر عالق عدة أشهر ثم يتم حله بشكل ودي.