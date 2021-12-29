رونالدو يثير غضب سكان ولاية هندية

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار تمثال جديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، جدلا في ولاية جوا الهندية، بعدما اعترض السكان المحليون على تكريم شخص أجنبي بدلا من لاعب من الهند.

وقال مايكل لوبو، وزير في حكومة ولاية جوا، في تغريدة على موقع "تويتر" إن نصب التمثال من المفترض أن يروج لكرة القدم كرياضة، ويلهم الشباب على لعبها.

وذكرت وكالة أنباء الهند الآسيوية "ايانس" أنه في اليوم التالي لإزاحة الستار عن التمثال البالغ وزنه 400 كيلوجرام، تجمع المتظاهرون رافعين لافتات سوداء في موقع التمثال.

ولم يكن المتظاهرون غاضبين من قرار تكريم لاعب أجنبي فحسب، ولكن أيضا من حقيقة أن الاختيار وقع على لاعب من البرتغال، وهو ما اعتبر إهانة بالوضع في الاعتبار أن البرتغال أدارت ولاية جوا كمستعمرة لقرون ولم تتركها سوى قبل 60 عاما.

وقال لوبو أيضا في تصريحات للوكالة إن المتظاهرين يكرهون كرة القدم ببساطة.

وفي حين أن الكريكت لايزال إلى حد بعيد الرياضة الأكثر شعبية في الهند بشكل عام، فإن كرة القدم تحظى بشعبية أكثر في بعض المناطق التي لم تستعمرها بريطانيا، مثل جوا.

ورغم أن تعداد الهند يبلغ أكثر من 1.3 مليار، فإنها أسوأ في كرة القدم من الكثير من الدول الأصغر، بحسب ما قاله لوبو للوكالة.