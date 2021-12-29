شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل كأس الرابطة في تجهيز صلاح محسن للمونديال وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الجهاز الفني للأهلي منافسات بطولة كأس الرابطة في تجهيز صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر والذي ابتعد عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، بسبب الإصابة في قدمه ومن ثم شد في العضلة الخلفية قبل أن يتعافى تماما ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

وانتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي الجماعية قبل مباراة فيوتشر في الدوري، ولكن الجهاز الفني فضل عدم ضمه للقائمة خشية المجازفة به بعد العودة من إصابة قوية ةغيابه لوقت طويل.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بصلاح محسن خلال مباريات كأس الرابطة ليكون جاهزا للاستعانة به في المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر بمختلف المسابقات، لاسيما أنه يحتاج جهود اللاعب باعتباره من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها موسيماني بالأهلي.

وتعتبر بطولة كأس الرابطة فرصة صلاح محسن لاستعادة فورمة المباريات بعد غياب طويل منذ نهاية الموسم الماضي، ومن أجل المنافسة على حجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي في ظل المنافسة القوية مع الثلاثي محمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.