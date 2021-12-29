شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا بعد استبعاده: كل التوفيق للمنتخب وإن شاء الله ترجعوا من الكاميرون بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد حسن كوكا، المحترف فى صفوف فريق قونيا سبور التركى، عن حزنه من الاستبعاد من قائمة المنتخب المصرى التى اختارها البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للفراعنة، التى تشارك فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون 9 يناير المقبل، متمنيا التوفيق للاعبين والعودة بالكأس.

وكتب كوكا، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله على كل شيءٍ، كل التوفيق للمنتخب وإن شاء الله ترجعوا من الكاميرون بالكأس".



كوكا

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى قائمة أسماء اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدى "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدى فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه "

25. رمضان صبحى.