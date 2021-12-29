شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى مطلوب فى الخليج.. وكارتيرون يتمسك باستمرار اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقي مصطفي فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك، عدد من العروض الخليجية خلال الفترة الحالية، من أجل الانتقال لها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وتمسك الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، باستمرار مصطفي فتحي مع الفريق ، وعدم موافقته على رحيل اللاعب فى فترة انتقالات يناير المقبلة وأن الفريق بحاجة لمجهوداته فى ظل إيقاف القيد.