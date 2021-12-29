الامارات | مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر النهائية لكأس أمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر النهائية لكأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد البرتغالي، كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري عدد من أبرز نجوم كرة القدم المصرية من المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون خلال يناير المقبل.

وشهدت القائمة -التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية- مفاجآت مدوية، إذ خلت من اسم لاعب خط وسط النادي الأهلي محمد مجدي "قفشه"، ولاعب الزمالك مصطفى فتحي، بالإضافة إلى لاعبي سموحة مروان حمدي وحسين فيصل، ولاعب فيوتشر أحمد رفعت، فيما استمر غياب لاعب وسط "القلعة البيضاء" طارق حامد "عفريت الزمالك".

وضمت القائمة كل من: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي، محمود جاد في حراسة المرمى، وأكرم توفيق، وعمر عبدالواحد، وأحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش"، وأيمن أشرف، وأحمد فتوح، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود علاء للدفاع، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، وعبدالله السعيد، ومحمد النني، وأحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين للوسط، وعمر مرموش، ومحمد شريف، ومصطفى محمد، ومحمد صلاح، ومحمود حسن "تريزيغية"، ورمضان صبحي.

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