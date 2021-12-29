الشهر المقبل.. ستوسر تسدل الستار على مسيرتها في الفردي في "أستراليا المفتوحة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المخضرمة سام ستوسر البالغ عمرها 37 عاماً اليوم الأربعاء أنها ستسدل الستار على مسيرتها في الفردي خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الشهر المقبل، رغم أنها ستواصل المشاركة في منافسات الزوجي في 2022.



وتلقت اللاعبة الأسترالية بطاقة دعوة للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك حيث سبق لها بلوغ الدور الرابع في الفردي في مناسبتين في 2006 و2010.

ووجهت ستوسر الشكر لمنظمي البطولة قبل ظهورها 20 في أستراليا المفتوحة.

وقالت ستوسر بطلة أمريكا المفتوحة سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي "كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أنهي مسيرتي في الفردي أمام عائلتي وأصدقائي وعشاق التنس في أستراليا الذين وقفوا بجانبي في جميع الأوقات والظروف.

"تنتابني مشاعر مختلطة لكني كنت أحرص دائما على إنهاء مسيرتي في أستراليا. أعتزم مع ذلك مواصلة اللعب في منافسات الزوجي حتى نهاية 2022".

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس في بيان إن المشاركة في بطولة أستراليا سيكون الظهور رقم 69 إجمالاً لستوسر في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي للاعبة أسترالية، كما تحتل المركز السادس في قائمة الأكثر ظهورا في البطولات الكبرى في تاريخ تنس السيدات.

وفازت ستوسر على سيرينا وليامز في نهائي أمريكا المفتوحة 2011، وحلت وصيفة للبطلة في فرنسا المفتوحة قبلها بعام.

وحققت ستوسر نجاحا أكبر في الزوجي، حيث فازت بأربعة ألقاب كبرى في زوجي السيدات وثلاثة ألقاب في الزوجي المختلط.

وكان آخر لقب نالته في الزوجي في فلاشينغ ميدوز في وقت سابق هذا العام بالتعاون مع الصينية تشانغ شواي.

وتنطلق أستراليا المفتوحة 2022 في 17 يناير (كانون الثاني).