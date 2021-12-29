الأهلي يرد على أنباء مفاوضاته مع «خليفة طارق حامد» و«مبادلة» كهربا مع سموحة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب سموحة حسين فيصل، ونجم طلائع الجيش مهند لاشين.

ونفى توفيق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، جملة وتفصيلًا ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية، عن دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع مهاجم نادي سموحة، حسين فيصل؛ للحصول على خدماته، مقابل انتقال محمود كهربا للنادي السكندري.

وقال توفيق إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وبعيداً عن الواقع، مؤكداً أن الأهلي لم يتفاوض لا مع نادي سموحة ولا مهاجمه، وليس هناك نية لاستبدال كهربا بلاعب آخر من النادي السكندري أو غيره، مع الاحترام الكامل للجميع، مشيراً إلى أن كهربا من المهاجمين المتميزين، الذين يؤدون تدريباتهم بمنتهى الجدية والالتزام.

كما تحدث أمير توفيق عن تلقي كهربا، عروضا خارجية، حيث أكد أن ما تردد بخصوص عروض انتقال لبعض لاعبي الأحمر بصفة عامة في الفترة الماضية، مجرد كلام، وأنه حال تلقي القلعة الحمراء عرضا رسميا لأي لاعب، فسوف يدرس من الجوانب كافة، ووضع مصلحة الفريق في المقام الأول، ووفقا للرؤية الفنية.

وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن ما يتداول بشأن تفاوض النادي الأحمر مع مهند لاشين، نجم طلائع الجيش، غير حقيقي، رغم أنه لاعب جيد، مشيراً إلى أن النادي يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في وسط الملعب، والجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من خارج النادي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم فترة راحة بعد انتهاء مباراة فيوتشر في الدوري الممتاز، بسبب التوقف الدولي الذي يخوض فيه منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في يناير المقبل بالكاميرون.

يشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الزمالك الذي يمتلك الرصيد ذاته، لكن الأحمر يتبقى له مباراة مؤجلة أمام فريق بيراميدز.