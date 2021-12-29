شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا يجهز عرضا لضم بواليا من الأهلي حال إنهاء إعارته إلى مالاتيا التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز نادي سيمبا التنزاني عرضا للتعاقد مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي والمعار حاليا إلى مالاتيا سبور التركي حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية، في ظل معاناته منذ رحيل نجم الفريق لويس ميكيسوني إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي.

ويرغب مسئولو سيمبا في الحصول على خدمات بواليا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن ارتباط اللاعب بعقد إعارة إلى مالاتيا سبور التركي حتى نهاية الموسم الحالي قد يتسبب في تأجيل المفاوضات إلى الصيف القادم، ولكنه يترقب قيام اللاعب بفسخ عقده مع ناديه التركي.

وعلم ”الخليج 365” أن والتر بواليا يخطط لفسخ عقده وإنهاء إعارته إلى مالاتيا سبور التركي بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية لمدة 4 شهور منذ الرحيل عن الأهلي.

ويبحث سيمبا التنزاني التعاقد مع مهاجم مميز لمساعدته خلال المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويرى أن بواليا هو الخيار الأمثل لتدعيم خط هجومه قبل خوض دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية في فبراير المقبل.

ويملك مالاتيا سبور التركي أحقية شراء بواليا بعد انتهاء مدة العقد مقابل دفع مبلغ مالي محدد، ولكن حال عدم تفعيل بند الشراء سيعود اللاعب للأهلي ويتم تسويقه للفرق الراغبة في الحصول على خدماته لعدم وجود مكان له بقائمة الفريق الأحمر لاكتمال عدد اللاعبين الأجانب بصفوفه ورغبة موسيماني في عدم عودته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن سيمبا وافق على بيع نجم الفريق لويس ميكيسوني إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي مقابل 900 ألف دولار، ويبحث ضم لاعب بديل يساعده على تحقيق طموحاته في مشواره بكأس الكونفدرالية.