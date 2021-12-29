شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبدأ غدا استعداداته لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر الأول غدا استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية

ويؤدي منتخب مصر تدريبين مغلقين يومي غد وبعد غد من خلال معسكر مفتوح ، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن د أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أن الإستبعادات التي شهدتها قائمة منتخب مصر وضمت 15 لاعب أبرزهم محمد مجدي أفشه و مصطفي فتحي و و أحمد رفعت ، أسباب فنية بحتة ولا يوجد أي أزمات أو خلافات مع أي من هؤلاء اللاعبين.

تابع مصدر مسئول بمنتخب مصر أن إستبعاد جميع اللاعبين جاء لأسباب فنية ، ولا وجود لأي أزمات مع أي لاعب ، وانه تم إختيار اللاعب الأجهز في مراكز اللاعبين المستبعدين.

شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون إستبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي.