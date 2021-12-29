شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدى: يجب مساندة ودعم كيروش فى اختياراته وكل التوفيق لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد المحمدى، قائد منتخب مصر السابق، بضرورة دعم ومساندة المدير الفنى للمنتخب الوطنى كارلوس كيروش، بعد الإعلان عن قائمة لاعبى الفراعنة المشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها فى الكاميرون 9 يناير المقبل، مؤكدا أنه المسئول الأول والأخير عن اختياراته.

وكتب المحمدى عبر حسابه على تويتر: "دائما ما يواجه المدير الفنى لانتقادات عند إعلان قائمة المنتخب لاستبعاد أو انضمام بعض اللاعبين، ولكن يجب المساندة والدعم فى الاختيارات فهو المسؤول الأول والأخير، كل التوفيق لمنتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية".



المحمدى

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى قائمة أسماء اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدى "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدى فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه "

25. رمضان صبحى.