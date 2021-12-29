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أفشة ومصطفى فتحى وياسين ومروان حمدى ورفعت أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون إستبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة "  ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى:1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:13. عمرو السولية 

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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