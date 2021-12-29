شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ومصطفى فتحى وياسين ومروان حمدى ورفعت أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تسضيفها الكاميرون إستبعاد 15 لاعب و هم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :حراس المرمى:1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جادالمدافعون:5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاءوسط الملعب:13. عمرو السولية
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشينالمهاجمون:20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن "تريزيجيه"
25. رمضان صبحي