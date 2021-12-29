شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم .. اقتراب رحيل كهربا وعودة حمدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/12/2021، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الأهلى يعرض على سموحة مبادلة كهربا بحسين فيصل، ومصر تدرس استضافة دورة الألعاب الأفريقية للشباب في اغسطس المقبل ، ومنتخب مصر يقترب من مواجهة كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر للكاميرون .
فجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة.
شهدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، جلسة مع ممثلي اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية بحضور ممثل من وزارة الشباب والرياضة ، لبحث استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية للشباب تحت 18 عام