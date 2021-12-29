شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر.. استبعاد أحمد ياسين وأفشة وضم تريزيجيه ورمضان ومحمد شريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالى:
حراس المرمى:1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاءوسط الملعب:13. عمرو السولية
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشينالمهاجمون:20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن "تريزيجيه "
25. رمضان صبحي