شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التجديد لمعلول ..الأهلي يقترب من ضم ظهير أيسر بيراميدز نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم نجاح إدارة الأهلي في تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأساسي لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، إلا أن الإدارة الحمراء لازالت تبحث بشكل كبير تدعيم الجبهة اليسرى في ظل عدم الاقتناع بمردود محمود وحيد، فضلاً عن الاعتماد على أيمن أشرف بشكل أساسي في مركز المساك والذي يقدم فيه مستويات كبيرة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز يعد أبرز المرشحين لتدعيم الجبهة اليسري في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ورفض محمد حمدى عرضاً جديداً من بيراميدز بشأن تجديد عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ومن المقرر أن يعقد مسئولو بيراميدز أكثر من جلسه أخرى لإقناع محمد حمدى بالبقاء والتجديد، خاصة أنه ظهير أيسر الفريق الأساسى ويتواجد بشكل دائم فى قائمة منتخبنا الوطنى بفضل مشاركته المستمرة.

ويغرى مسئولو بيراميدز محمد حمدي برفع راتبه مؤكدين له أن فرص لعبه فى الأهلى ستتقلص بشكل كبير فى ظل تواجد التونسى على معلول، والذى يحجز مكاناً أساسياً فى الأهلى منذ انتقاله للفريق الأحمر من الصفاقسى التونسى موسم 2016، واجتمع محمد حمدى مع أحد المسئولين الكبار فى الأهلي، شهدت توقيع الأخير على عقد مبدئى مع الفريق الأحمر، ويرفض الأهلى الإعلان عن توقيع اللاعب فى الوقت الحالى لعدم قدوم الوقت القانونى للتوقيع، وكان محمد حمدى لاعباً ناشئاً فى الأهلى قبل أن يرحل مجاناً ويستقر به الحال فى بيراميدز.