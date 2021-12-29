شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدرس استضافة دورة الألعاب الأفريقية للشباب في اغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، جلسة مع ممثلي اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا" برئاسة الجزائري مصطفى براف ، وأحمد أبوالجاسم الأمين العام مع وزارة الشباب والرياضة ، لبحث استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية للشباب تحت 18 عام في شهر اغسطس و سبتمبر المقبل بدلاً من أثيوبيا .

وشهدت الجلسة طلب الانوكا من اللجنة الاولمبية المصرية ووزارة الرياضة ، استضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية نظراً لصعوبة إقامتها في اثيوبيا ، حيث وافقت الاولمبية والوزارة بشكل مبدئي علي تنظيم الدورة ، حيث سيتم عرض الملف علي رئاسة الوزراء للحصول علي الموافقة الرسمية من الدولة المصرية .

ومن ناحية أخري، أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إقامتها يوم 23 أبريل القادم لانتخاب مجلس إدارة جديد، وضمت قائمة المرشحين على منصب الرئيس المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية واللواء أحمد ناصر، وفي منصب نائب الرئيس الأول الدكتور علاء جبر، وفي منصب نائب الرئيس المهندس ياسر إدريس، وفي منصب أمين الصندوق الدكتورعبد العزيز غنيم، وفي منصب الأمين العام المهندس شريف العريان وفي منصب الأمين العام المساعد المهندس محمد عبد المطلب.

وفي منصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ترشح كل من: عبد المنعم الحسيني والدكتور الباسل عبد الله والأستاذ معتز عاشور وشريف كمال وشريف القماطي واللواء أيمن شويطه وتيمور أبو الخير ومحمد عبد المقصود وهشام مصباح وحسن العروسي والأستاذ مرزوق علي وعاصم السعدني وهشام التهامي واللواء حازم حسني لاختيار ثمانية أعضاء من بينهم.

ويضم المجلس عقب انتخابه النائبه آية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبين المصريين باللجنة الأولمبية المصرية.