منتخب مصر يبدأ استعداداته غدا لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ منتخب مصر غدا استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا يوم 9 يناير، فيما يبدأ منتخب مصر مشواره يوم 11 من الشهر نفسه بمواجهة نيجيريا بمدينة جاروا الكاميرونية.

ويؤدي المنتخب تدريبين مغلقين يومي الخميس والجمعة في معسكر مفتوح، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش أعلن مؤخرا عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم السودان وغينيا بيساو بالإضافة إلى نيجيريا.