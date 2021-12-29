استبعاد أفشة وضم شريف.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن كارلوس كيروش المدرب الفني لمنتخب مصر، القائمة النهائية للفراعنة التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في التاسع من شهر يناير وتستمر حتى السادس من شهر فبراير 2022.

وضمت القائمة 25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد.

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي.

وشهدت القائمة استبعاد 15 لاعبا هم:محمد مجدي "أفشة"، مروان حمدي، مصطفى فتحي، أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر ريان، إبراهيم عادل، أحمد ياسين، محمد هاني، نبيل عماد "دونجا"، محمد حمدي، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود، محمد فوزي وأحمد رفعت.