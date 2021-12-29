ثنائي الزمالك يسافران للمغرب.. وإجازة أسبوع لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق توجها إلى بلادهما لقضاء فترة الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الثنائي إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل للانتظام في تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

من ناحية أخرى، قرر باتريس كارتيرون مدرب الفريق، السفر لمدة أسبوع خارج البلاد، كما سيسافر البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال والبرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس إلى بلادهما.

ومن المقرر أن يعود كارتيرون ومعاونيه الأجانب إلى القاهرة يوم 5 يناير المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم 6 يناير بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل.