العشري يعلن عبر الخليج 365 توليه تدريب طلائع الجيش لنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن طارق العشري، عودته لتدريب فريق طلائع الجيش بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وقال العشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدت لتولي تدريب طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "لا أستطيع التأخر عن بيتي عندما طلبني مرة أخرى".

وتابع: "نسعى لاستغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح مسار الفريق وإعادة الحسابات، الفريق يوجد به عناصر جيدة ومؤثرة".

وكان عبد الحميد بسيوني تقدم باستقالته من تدريب الفريق العسكري قبل عدة أسابيع، ليستعين الفريق بأحمد عبدالعزيز لقيادة الفريق بشكل مؤقت.

جدير بالذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط (من 7 جولات).