5 عوامل تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سيظل الحديث عن مستقبل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي محل أنظار الجميع، طالما أن الطرفين لم يحسما الجدل حول ملف التجديد.

صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول خلال صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وجدد عقده مرة واحدة مع الفريق الإنجليزي لينتهي بنهاية شهر يونيو 2023.

جرت العادة أن تقوم إدارات الأندية بالتفاوض مع لاعبيها على تجديد العقود قبل مدة كافية من موعد نهاية العقد الأصلي، لذلك أصبح تجديد عقد صلاح مع ليفربول مادة خصبة لوسائل الإعلام خلال الفترة الحالية لقرب نهايته (يتبقى له 18 شهرا فقط).

الحديث عن تجديد عقد صلاح يحكمه عدة عوامل أبرزها رغبة الطرفين، البنود الشخصية، حالة السوق، عمر اللاعب وسقف الرواتب.

-رغبة الطرفين

صلاح أكد في أكثر من مناسبة أنه لا يمانع الاستمرار بين أسوار آنفيلد، لكنه شدد على أن الأمر ليس في يده.

من جانبها، لم تتحدث إدارة ليفربول من قريب أو من بعيد عن تجديد عقد صلاح، ولعل ما أثار القلق والريبة في نفوس مشجعي الريدز، ما فعلته الإدارة خلال الصيف الماضي بتجديد عقود بعض نجوم الفريق أمثال أليسون بيكر، ترنت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك (حصل على الراتب الأعلى بين لاعبي الريدز) دون التلميح بشأن مستقبل صلاح.

لكن، لم يسلم يورجن كلوب مدرب ليفربول من السؤال مرارا وتكرارا عن مستقبل "مو"، وكان آخر رد للمدرب الألماني بشأن الأمر هو: "نجري محادثات جيدة حقا، أريد حدوث ذلك، لكن متى؟ لا أهتم كثيرا، المفاوضات تسير بشكل جيد.. هذه هي الاجابة".

-البنود الشخصية

العديد من الصحف الإنجليزية، كشفت مطالب قائد منتخب مصر لتجديد عقده مع ليفربول، وكان أهمها زيادة راتبه الأسبوعي (يحصل حاليا على 200 ألف جنيه استرليني اسبوعيا)، والمساواة مع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي يحصل على حوالي 350 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

مؤخرا، ظهر صلاح عبر شاشة "ام بي سي مصر"، وسُئل عن رغباته وقال: "الأمر ليس مرتبط بالمال، بالطبع القيمة المادية تعطيك مؤشر كيف يكون تقدير النادي لك على كل ما قدمته، وهل هناك استعداد من قبل الإدارة لفعل أي شيء لكي أستمر مع الفريق".

تقارير إنجليزية قالت إن صلاح اشترط 3 أمور قبل توقيع عقد جديد مع ليفربول، فبخلاف الأعلى أجرا، طلب قائد منتخب مصر الحصول على مزيد من التقدير داخل النادي، بجانب تعاقد إدارة الريدز مع مهاجم جديد خلال الصيف المقبل.

-حالة السوق

مما لاشك فيه أن الانتقالات الصيفية المقبلة ستشهد انقلابا في حالة السوق، نظرا لقرب نهاية عقود العديد من اللاعبين البارزين مما سيتيح لهم فرصة "الانتقال المجاني" إلى أندية أخرى.

على رأس هؤلاء اللاعبين، الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمرتبط بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية خلال الصيف.

انتقال مبابي إلى ريال مدريد سيفتح المجال أمام عدة تغييرات قد تشهدها سوق الانتقالات، فقد يبحث برشلونة عن الرد على صفقة الفرنسي باللجوء إلى التفاوض مع صلاح.

أيضًا، قد يفكر باريس في ضم صلاح، وبالمناسبة فإن اللاعب ليس بعيدا عن اهتمامات كلا الناديين بحسب ما أشارت إليه بعض التقارير خلال الفترة الماضية.

-عمر اللاعب

صلاح سيكمل عامه الثلاثين في شهر يونيو المقبل، وفي كرة القدم فإن تقدم اللاعب في العمر يُقلل من قيمته التسويقية نظرا لانخفاض المعدل البدني الطبيعي للجسم.

وفقا لما قيل، فإن العقد المقبل قد يكون الأخير لـ "مو"، لذلك فهو يرغب في التوقيع على عقد مدته موسمين أو ثلاثة مواسم، لكن الأمر الذي يخشاه ليفربول هو تراجع أداء اللاعب المصري المذهل مع وصوله لعامه الـ33.

-سقف الرواتب

يخشى ليفربول أن يتسبب عقد صلاح الجديد في إشعال فتيل أزمة داخل غرفة ملابس الريدز، وأن تضطر إدارة النادي فيما بعد للموافقة على طلبات باقي اللاعبين عند تجديد عقودهم وهو ما لا يتماشى مع الميزانية المالية للفريق الإنجليزي.

مو حاليا هو ثاني اللاعبين الأعلى أجرا بين صفوف ليفربول خلف فان دايك (220 ألف جنيه استرليني)، وبشكل عام فاللاعب المصري لا يتواجد بين قائمة أول 10 لاعبين يحصلون على الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي والتي يتصدرها بلا شك البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.