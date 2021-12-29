أحمد مرتضى: أتمنى صدارة الزمالك لمجموعته.. وأرغب في تكرار مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يتمنى تكرار المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في نسختها قبل الماضية، خلال نسخة البطولة الحالية.

وأشار مرتضى في تصريحات مصورة نشرها الحساب الرسمي لكاف، إلى أنه من الصعب تحديد من وصفه بـ"الحصان الأسود" في مجموعة الزمالك بالبطولة الأفريقية، والتي تضم إلى جانبه الوداد المغربي وبترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.

وقال عضو إدارة الزمالك: "تاريخيًا، الوداد من أقوى فريق القارة الأفريقية، وكذلك بترو أتلتيكو لديه تجارب أفريقية جيدة، حتى الفريق الرابع معنا في المجموعة (ساجرادا) بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية".

وأكمل: "لا استطيع تحديد من يكون الحصان الأسود في مجموعتنا، لكن الوداد يمتلك تاريخ كبير في القارة الأفريقية، وأتمنى أن ينجح الزمالك في الوصول لصدارة المجموعة".

واختتم: "أتمنى أن نصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى، لم يحالفنا التوفيق في النسخة قبل الماضية، وأتمنى أن نواجه الأهلي حتى نكرر الديربي المصري أفريقيًا وهو نادرًا ما يحدث".