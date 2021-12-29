الأهلي يوضح.. حقيقة مفاوضاته مع لاشين.. واستبدال كهربا بحسين فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أنه لا نية لدى القلعة الحمراء لاستبدال محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق بأي لاعب آخر خلال الفترة المقبلة.

وأشار توفيق في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن فريقه لم يدخل في مفاوضات من أجل ضم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش أو حسين فيصل جناح سموحة.

وقال توفيق: "الحديث عن دخول الأهلي في مفاوضات مع حسين فيصل مقابل الاستغناء عن كهربا عار تمامًا من الصحة، لم نتفاوض مع سموحة أو مهاجمه وليس لدينا نية لاستبدال كهربا بأي لاعب آخر".

وأكمل: "مع احترامي للجميع، كهربا من المهاجمين المميزين ويؤدي تدريباته بمنتهى الجدية والاحترام".

وأوضح: "ما يتردد عن وجود عروض خارجية لكهربا أو لاعب من الأهلي في الفترة الحالية ما هو إلا مجرد كلام، وإذا تلقينا عروضًا رسمية لأي لاعب سندرسها وفقًا لمصلحة الفريق ورؤية الجهاز الفني".

واختتم: "الحديث عن التفاوض مع مهند لاشين أيضًا غير حقيقي بالمرة، رغم كونه لاعب جيد ولكننا نمتلك مجموعة من أفضل لاعبي وسط الملعب، والجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب حتى الآن".